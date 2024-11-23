Amatör Futbolda bugün oynanacak U 16 Final Grubu ve yarın oynanacak 2. Amatör Küme ve U 14 Final Grubu son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Çorum Anadolu FK- Vefa Gençlikspor: atahan Demir, Taha Rahmi Atılgan, Merve Esen. Mimar Sinanspor- Çorumspor: Ramazan Boyraz, Fırat Eren Dibek, Yunus Emre Tok.

U 14 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: Tunahan Çağrı Zengin, Taha Rahmi Atılgan, Yunus Emre Günaydın. Vefa Gençlikspor- Osmancık Kandiberspor: Muhammet Fatih Karaöz, Ömür Soytemiz, Yiğit Eymen Asiltürk.

2. AMATÖR KÜME: Düvenci Belediyespor- Sungurlu Belediyespor: Lütfican Arduç, Erdal Uncuer, Nezgidar Abukan. Dodurga Belediye Beyliğispor- Mecitözü Gençlerbirliği: İsmail Sırma. Ebubekir Kılcı. Muhammed Yıldırım. Buhara FK- Kargıserispor: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Bahar Çakıcı.