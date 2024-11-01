Futbol camiasının ortak düşüncesi ülkemizde hakemliğin her geçen gün kan kaybettiği yolunda.

Buna son örnek olarak çarşamba günü ilimizde oynanan Mimar Sinanspor - Yahşihanspor maçında yaşandı.

Maçın Yozgat’lı hakem üçlüsü gösterdikleri yönetimle büyük tepki aldı. Verdiği kararlardan çok gerilim anında saha içinden ve kenardan sayısız isimden küfür ve hakaret edilmesine karşın sadece saha dışından iki isme kırmızı kart gösterme cesareti gösterildi.

Karşılaşma boyu verdikleri kararlar ile iki takımında büyük tepkisini çeken maçın hakem üçlüsü son dakikada orta hakemin yardımcı hakemin uyarısı ile verdiği penaltı kararı sonrasında ise hakemlik adına utanılacak görüntüler yaşandı.

Futbolcuların sözlü ve fiziki saldırılarına karşın maçın hakemi kırmızı kart gösterme cesareti gösteremedi.

Yedek kulübesinden antrenör ve idareciye kırmızı kart gösteren hakem yaklaşık 6 dakika süren bir tartışma sonunda maçı başlattı.

Ancak sadece penaltı kararı sonrasındaki 6 dakikayı onunda yarısını yerde geçiren futbolculara rağmen maçı bitirdi.

Verdiği kararlardan çok maçın hakeminin gerilim adınnaki cesaretsiz tutumu Türk futbol hakemliği adına son derece üzüncü verici.