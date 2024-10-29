Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligin şampiyonluğun güçlü adayından Taşköprüspor deplasmanında çok iyi mücadele ederek bir puanla dönem futbolcularını tebrik etti.

Eğer ilk kez mücadele ettikleri Bölgesel Amatör Ligde takım olarak her hafta üzerine koyarak gittiklerini belirterek ‘Ğrupta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Taşköprüspor deplasmanına puan yada puanlar için gittik, Çok iyi hazırlandığımız maça dirençli bir oyun ile başladık ve rakibin kontrolü eline geçirmesine izin vermedik.

20. dakikada çıkarken kaptırdığımız bir topla kalemizde golü gördük.Buna rağmen hiç bir bölümde oyun sistemimizden vazgeçmeden maç içerisinde kaldık ve ilk yarıda iki net pozisyondan yararlanamadık. İlk yarının son dakikasında rakibin gördüğü kırmızı kartla ikinci yarı yaptığımız değişiklikler ile oyunun kontrolünü tamamen elimize aldık.

45 dakika boyuna oyunnun tek hakimi olduk ve golü uzatma dakakalarına kadar aramaya devam ettik. Bu mücadelemizin karşılığı olarakta uzatma dakikalarında bulduğumuz golle hakettiğimiz puanla haftayı kapattık. Futbolcularımı maçın son dakikasna kadar verdikleri özverili mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Bizleri Taşköprü’ye kadar gelih destekleyen taraftaramıza teşekkür ediyorum’ dedi.