İskilipspor’a yeni sezon öncesi sponsor desteği. İskilipspor ile Hakkar AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende İskilipspor Başkan vekili ve takım antrenörü Galip Gül ile Hakkar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaaslan sponsorluk anlaşmasını imzaladılar.

Hakkar AŞ ile düzenlenen imza törenine İskilipspor Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Civek ve Bekir Gedik de katıldılar. Hakkar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaarslan imza töreninden sonra yaptığı açıklamada " İskilip'in, Çorum'un ve bölgenin en eski spor kulübü olan İskilipspor'a destek olacağımız için mutluyuz. İskilipspor'un bir asırlık mazisine layık olacak seviyelere çıkarmak için el birliği ile gayret göstereceğiz. İskilipspor kulübü teknik ekip ve yönetim kurulunun samimiyetlerine inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

İskilipspor Kulübü Başkan vekili ve futbol takımı antrenörü Galip Gül ise yaptığı açıklamada " İskilip'imizin gururu Hakkar A.Ş ve yönetim kurulu Başkanı Hakan Karaarslan'a kulübümüz ve İskilipspor camiası adına çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek 97 yıllık mazisiyle şehrimizin en eski kuruluşu olan İskilipspor'un gençliğimize verdiği hizmete önemli katkılar sağlayacaktır. İskilipspor bundan sonraki çalışmalarına kurumsal kimliği içerisinde ve ilkelerinden taviz vermeden devam edecektir. Hakan beye bizlere güvenip verdiği güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum " dedi.