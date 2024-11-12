Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Bartınspor önünde haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eğer takım olarak en büyük sermayeleri mücadele temposunu bu maçta daha da artırarak iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligin güçlü ekiplerinden Bartınspor maçının zor olacağını bilinci içerisinde hafta başından itibaren hem çok iyi çalıştıklarını hemde çok iyi konsantre olduklarını belirten Eğer ‘Geçen hafta Eflanispor deplasmanında kaybettiğimiz puanları telafi etmek için Bartınspor maçına çıktık.

Maçın ilk on dakikası hariç hiç bir bölümünde rakibimize oyun üstünlüğü sağlatmadan cesaretli şekilde hem pas oyununu oynayıp hemde ciddi pozisyonlar bulduk. Bu girdiğimiz net pozisyonlarda skor avantajını erken değerlendiremedik.

Ligin başından buyana en büyük sermayemiz olan mücadele tempomuzu bu maçta daha da fazla artırarak haklı bir galibiyet aldık. Sahada büyük özveri ile mücadele eden oyuncularımıza özellikle tribünde bu hafta inanılmaz desteklerini hissettiğimiz taraftarlarımıza ve maçtan sonra takımımıza galibiyet primi veren Çoru FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a canı gönülden teşekkür ediyorum’ dedi.