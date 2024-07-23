Çorum’da Mimar Sinan Gençlikspor ve ardından Çorum FK alt yapısında görev yapan Halil İbrahim Aydoğan memleketinin BAL’daki temsilcisi Sorgunspor ile anlaştı.

İlimizde görev yaptıktan sonra memleketine tayini çıkan Halil İbrahim Aydoğan başarılı çalışmalarını Sorgun’da da sürdürdü.

İki sezonda Yozgat Amatör Küme’de Sorgunspor’u şampiyon yapan ve geçenr sezonda baraj maçını kazanarak takımını Bölgesel Amatör Lig’e taşıyan Halil İbrahim Aydoğan yeni sezonda takımı ile anlaştı.

Aydoğan yeniden takımı ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirterek yönetime teşekkür etti.