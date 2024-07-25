Hemşehrimiz Türkiye Belediyeler Birliği Eski Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda daire başkanı olarak atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un yeniden getirilmesinin ardından yeni atamalar yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hemşehrimiz Halil İbrahim Azak da Bakan Kurum tarafından Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atandı.

HALİL İBRAHİM AZAK KİMDİR?

H. İbrahim Azak 1971 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sungurlu’da tamamlayan Azak, Konya Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Memuriyet hayatına 1990 yılında Sungurlu Belediyesi’nde Bilgisayar İşletmeni olarak başlayan Azak;1997-2000 yılları arasında Yörüklü Belediyesi’nde Muhasip, 2000-2009 yılları arasında Sungurlu Belediyesi’nde sırasıyla Şef, Yazı İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı, 2009-2010 yılları arasında Çorum İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’ne Eğitim Müdürü olarak naklen atandı. Türkiye Belediyeler Birliği’nde sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.