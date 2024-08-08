İki sezon Ahlatcı Çorum FK’da başarılı bir sezon geçiren ve üç sezondur da Iğdırspor forması giyen Halil İbrahim Sönmez takımı ile yeni sezonda devam dedi.

Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz’ün katıldığı bir törenle yeni sezon sözleşmesine imza atan Halil İbrahim Sönmez burda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek ‘Burası benim ailem yine sonuna kadar mücadele devam edeceğim’ dedi.

Cantürk Alagöz ise iki sezondar formalarını başarı ile giyen takım kaptanı olan Halil İbtahim Sönmez ile yeniden anlaştıklarını belirterek anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diledi.