Çorum İmam Hatip Lisesi müdürlerinden Prof. Dr. Halis Ayhan vefat etti

1966-1970 yılları arasında Çorum Lisesi Felsefe Grubu öğretmenliği ve Çorum İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü de yapan Halis Ayhan hayatını kaybetti.

HALİS AYHAN KİMDİR?

Felsefe ve din bilimleri araştırmacısı. 1944, Aşağı Sarıkaya köyü/Boğazlıyan (Yozgat) doğumlu. Yozgat İmam Hatip Lisesi (1962), Konya Yüksek İslâm Enstitüsü (1966) mezunu. Bir süre müftü, öğretmen ve yönetici olarak görev yaptıktan sonra 1970 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne öğretim üyesi olarak atandı. 1975 yılında kurucu müdür olarak tayin edildiği Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünde uzun süre öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalıştı. 1983‘te UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslâmiyet‘in Eğitime Getirdiği Değerler ve Türkler‘in Eğitime Hizmetleri” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Bir süre de TDV İslâm Ansiklopedisi genel müdürlüğü yaptı. 1989 yılında UÜ İlâhiyat Fakültesinden Marmara Üniversitesine naklen atandı. 1994‘te doçent, 2000‘de profesör oldu. MÜ İlâhiyat Fakültesinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölümü başkanlığı yaptı. Yüzlerce öğrenci yetiştiren Ayhan, YÖK Üyesi olarak görev yaptı.