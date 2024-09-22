Eski mesai arkadaşlarımızdan Halit Çağdaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığı görevine asaleten atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile birlikte Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına hemşehrimiz Halit Çağdaş atandı.

HAKİMİYET Ailesi olarak arkadaşımız Halit Çağdaş’ı kutluyor, yeni görevinde başarılarının devamını diliyoruz.

HALİT ÇAĞDAŞ KİMDİR?

1973 yılında Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilinde tamamladı. Trakya Üniversitesi Süt ve Ürünleri Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını İşletme alanında “Örgütsel İletişimde Dijital Medyanın Kullanımı: Görgül Bir Araştırma” adlı tezini vererek tamamladı.

Çeşitli radyolarda program yapımcılığının ardından çalışma hayatına Çorum Hâkimiyet Gazetesi’nde sayfa tasarım editörü ve muhabir olarak başladı. 2003-2015 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Danışman olarak görev yaptı. Memuriyet hayatında Adalet Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü’nde memur, İçişleri Bakanlığı Çorum Valiliği Sosyal Etüt ve Proje İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nde uzman ve daire başkanı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görevler yürüttü.

Eylül 2020’de Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı, Eylül 2023’de ARGE ve Proje Daire Başkanı olarak atandı. 2024 yılında ise Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanmıştı.