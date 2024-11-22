Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi, yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin aksamaması adına geçici olarak hükümet binasına taşınacak.

İlçedeki eğitim faaliyetlerinin aksamaması için Kargı HEM, geçici olarak hükümet binasına taşınacak.

EĞİTİMLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK

Kargı HEM'in, taşınma sürecinin ardından faaliyetlerini Kargı Hükümet Konağı'nda sürdüreceği açıklandı. Yetkililer, kursiyerlerin eğitimine kesinti olmadan devam edebilmesi için gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını belirtti.