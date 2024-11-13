İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, Halk Eğitim Merkezleri Müdürlerinin katılımıyla merkezlerdeki kursların planlanması ile ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda halk eğitimi merkezlerinde açılacak kursların planlanması, mevcut kursların değerlendirilmesi, katılımcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni kurs programlarının oluşturulması konularının ele alındığı belirtildi.

Ayrıca, kursların etkinliğini artırmak için yapılması gerekenler ve işbirliği fırsatları üzerinde duruldu.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimdeki kalitenin artırılması için halk eğitimi merkezlerinin önemine değinerek, “Halk eğitim merkezleri, her yaştan bireyin eğitim fırsatlarına erişimini kolaylaştırarak, toplumun farklı kesimlerine hitap eder. Bu merkezler, özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan bireyler için büyük bir fırsat sunmakta, yeni beceriler kazanmak ve kişisel gelişimlerini destekliyor” dedi.

Toplantının eğitim fırsatlarının genişletilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek kursların planlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kurs programlarının geliştirilmesi ve mevcut kursların güncellenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.