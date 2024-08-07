CHP’li Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Halk Ekmek büfelerinin uygun fiyatta ekmek üreterek sağlıklı ve kaliteli bir şekilde dağıtımını yaptığını belirterek, bazı büfe çalışanlarının lokantalara toplu ekmek sattığı yönünde şikayetler geldiğini söyledi.

Toplu ekmek satışı nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Tüfekçi, bu büfelerin biran önce denetlenmesini istedi.

Tüfekçi, ayrıca Halk Ekmek büfesi sayısının da artırılması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Geçtiğimiz ay belediyemize, bir lokantaya Halk Ekmek büfesinden çok sayıda ekmeğin verildiği ile ilgili bir ihbar geldi. İhbardan sonra gerekli uyarılar o lokantaya yapıldı. Bir daha böyle bir şey yapılırsa lokantayla ilgili işlem yapılacağını belirttik. Bu ve benzer durumları lütfen bizlere ihbar edin” dedi.