Belediye Halk Otobüsü, Fatih Caddesi İHL kavşağında ticari araçla çarpıştı.

Kazada 5 otobüs yolcusu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde 3A numaralı Ulukavak otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç ve belediye otobüsünde hasar meydana gelirken, otobüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı.

Kaza yerine sevkedilen ambulanslarda ilk tedavisi yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.