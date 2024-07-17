İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin yaptığı açıklamada son dönemde gerçekleştirilen gıda denetimleri hakkında bilgiler verdi.

Valilik talimatları ile İl Müdürlüğü'nün gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Hayrullah Göktekin, pide salonları ve ekmek fırınlarına yönelik rutin denetimlerin yanı sıra, açıkta gıda satışı yapan ve uygunsuz muhafaza koşullarında ürün satan işletmelere yönelik kontrollerin de sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Denetimlerin temel amacının halk sağlığını korumak ve tüketiciye güvenilir gıdalar sunulmasını sağlamak olduğunu ifade eden Hayrullah Göktekin, “Vatandaşlarımızın sofralarına güvenle ulaşabilecekleri gıdaları temin etmelerini sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliğinin daha da önem kazandığının bilincindeyiz. Bu sebeple denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz” dedi.

Denetimler sırasında tespit edilen olumsuzluklar hakkında da bilgi veren Göktekin, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulandığını dile getirdi.

“Denetimlerimizde hijyen kurallarına uymayan, ürünlerini uygun koşullarda muhafaza etmeyen ve tüketicinin sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı yasal çerçevede gereken tüm adımları atıyoruz. Amacımız ceza vermek değil, ancak kurallara uymayanların da gerekli yaptırımlarla karşılaşacağını belirtmek isterim” diyen Göktekin, açıkta gıda satışı yapan yerler ve uygunsuz muhafaza koşulları hakkında da uyarılarda bulunarak, bu tür işletmelerin halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında açıkta satılan gıdaların bozulma riskinin arttığını ve bu yüzden tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Göktekin, “Açıkta satılan gıdalar, gerekli hijyen kurallarına uyulmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüketicilerimizin sağlığını korumak adına bu tür satıcılardan alışveriş yapmamalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

Göktekin, tüketicilere güvenli gıda tüketimi konusunda dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunarak, İl Müdürlüğü'nün gıda güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Göktekin, “Bizler, halkımızın sağlığını korumak için buradayız ve bu konuda taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da bu süreçte bizlere destek olmaya, gördükleri olumsuzlukları Alo174 gıda hattına ihbarda bulunmaya davet ediyorum. Ekiplerimiz bu ihbarlara ivedilikle cevap veriyor. Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.