Okullararası Halter İl birinciliğinde gençler ve yıldızlar A ve B kategorisinde 11 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Tevfik Kış Spor Salonu Halter Salonunda yapılan il birinciliğinde gençler A kategorisinde altı sporcu mücadele etti.

55 kiloda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Eren Armtcu rakipsiz olarak birinciliği kazandı. 61 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Salih Çatal birinci olurken Bayat Şehit Osman arslan Anadolu Lisesi’nden Enes Yardımcı ise ikinci oldu.

67 kiloda ise Mehmetck Anadolu Lisesi’nde Salih Çağıl birinci Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden ise Erdal Bayoğlu ikinci oldu. Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Baki Oğul ise üçüncü oldu.

Gençler B kategorisinde Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Efe Savaş 73 kiloda birinci oldu.

Yıldız erkeklerde ise dört sıklette dört sporcu rakipsiz olarak birinci oldu. 49 kiloda Necip Fazıl Kısakürak Ortaokulu’ndan Necati Akyar, 55 kiloda Yıldırım Beyazıt imam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Hamza Karataş, 61 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulundan Berat Çelik ve 81 kiloda aynı okuldan Muhammet Ali Ahıska rakipsiz birinciliği kazanan sporcular oldular.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Halter İl Temsilcisi Hasan Has ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.