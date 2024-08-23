Aksaray'da mimarlık yapan 29 yaşındaki Tacinur Öztürk Günseven, sorumlusu olduğu inşaatta şantiye sahibi Yavuz G tarafından şiddete uğradı. Büyük korku yaşayan hamile kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.

DEHŞETİ YAŞADI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tacinur Öztürk Günseven, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan sorumlusu olduğu bir inşaatta yaptığı kontrolde, subasman (yapıların zemin kat seviyesinin hemen altında yer alan ve temeli taşıyan kısım) temelinde demirlerin eksik olduğunu belirterek temelin atılmamasını istedi. Bunu da yapı denetime bildirdi. Bu sırada bir tartışma çıktı ve tartışmanın ardından Günseven, oradan ayrılıp ofise geçti.

Genç kadının ardından ofise gelen şantiye sahibi Yavuz G. bıçakla Günseven'e bir anda saldırdı. 1.5 aylık hamile olan Günseven, ofisteki diğer çalışanların yardımıyla yara almadan kurtuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dehşet dolu anlar yaşayan genç kadın emniyete giderek şikâyetçi oldu. Günseven, başından geçen olayı şöyle anlattı;

"Müteahhitlik belgesi bile olmayan biriyle subasman temeli hakkında bir tartışma yaşadım. Demirlerin eksik olduğunu ve temel atılamayacağını belirterek durumu yapı denetime ilettim. Tartışma büyüyünce ofise gittim. Ancak Yavuz G. peşimden gelip bıçakla üzerime yürüdü. Çok korktum" dedi.