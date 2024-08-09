İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kripto para alım satımı yapan bir işletme saldırganların hedefi oldu. İşletmeden haraç almaya çalışan şüpheliler, iş yerine iki gün üst üste kurşun yağdırıp tehditler savurdu.

HARAÇ ALAMAYINCA BİR DAHA KURŞUNLADILAR

Olay, 6 Ağustos günü gece saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli saldırganlar işletmenin bulunduğu adrese gelerek, işletmenin camlarına iki el ateş etti. Ardından işletmenin sahibini telefonla arayarak haraç isteyen saldırganlar, olumsuz yanıt alınca ertesi gün dükkanın önüne gelerek, çevrede bekleyen vatandaşlara “çekilin” diye bağırdı. Ardından işletmeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganların o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntüledi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

İlk saldırının görüntülerinde, işletmenin yanında bulunan bir restoranda çalışan garsonunun saldırıya uğrayan dükkanın önünde olduğu, o sırada saldırganların motosikletle gelip, “çekilin” diye bağırdığı, işletmeye 2 el ateş ettikleri ve garsonun kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Bir sonraki gün gerçekleşen saldırının görüntülerinde ise, tekrar motosikletle gelen saldırganların dükkanı kurşun yağmuruna tuttuğu esnada kapının önünde masalarda oturan vatandaşların, can havliyle kurşunlardan kaçmak için kendilerini yere attığı ve saldırının ardından restoran çalışanlarının saldırganların peşinden koştuğu anlar kaydedildi.

İlk saldırının ardından, şüphelilerin telefonla haraç taleplerini reddettiği için ikinci kez iş yeri kurşunlanan işletme sahibi Muhlis Acat yaşadıklarını şöyle anlattı:

"1400 KİLOMETREDEN EKMEK KAZANMAYA GELDİK, HARAÇ VERMEYE DEĞİL"

"Biz burada kimseye haraç vermeyiz. İlk kurşunlamadan sonra mesaj atıp arıyorlar, 'siz bize para vereceksiniz' diyorlar. Biz de onlara biz para falan vermeyiz dedik. Bin 400 kilometre yol gelmişiz İstanbul'a haraç vermeye gelmedik. Ekmek kazanmaya geldik. Biz burada kimseye beş kuruş para yedirmeyiz. Eğer varsa gelirsin karşıma, ihtiyacım var dersin, o zaman düşünürüm. Ama kurşunladıktan sonra gel, ara, tehdit et, para almaya çalış, bu ülke adalet ülkesidir. Bu ülkenin polisi var, savcısı var, hakimi var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz onlara güveniyoruz. Bir şekilde onlarda belalarını bulurlar.

"PARADAN GEÇTİK, CANINIZI ALACAĞIZ" TEHDİDİ

İlk kurşunlamadan sonra mesaj attılar biz yok deyince tekrar gelip kurşunladılar ve mesaj attılar. ‘Biz geldik sen yoktun' dediler. Soytarılar benim gözümde, başka hiçbir şeyi yok. Benim insanlara da önerim şudur, kesinlikle bunlara aldanmayın, paranızı bunlara yedirmeyin. Siz bunlara para yedirdikçe bunlar kudurmaya başlıyorlar. Bize meblağ belirtmediler. Biz tepki koyunca adamlar artık biz paradan geçtik sizin canınızı alacağız dediler. Benim insanlara önerim, bunlara itibar etmesinler, bunlara kendilerini parçalatmasınlar, bunlara para falan yedirmesinler. Geldikleri gibi devlete, polise, savcıya başvursunlar."