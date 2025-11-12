Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde bu hafta Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Harika Bir Fikir” isimli oyun sergilenecek.

Sebastien Castro’nun yazdığı bir perdeden oluşan 1.5 saatlik oyun 15 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00’de, 16 Kasım Pazar günü de saat 20.00’de perde açacak.

Harika Bir Fikir’de Oğuzhan Vartalioğlu, Yılmaz Karakuzu, Hilal Yüksel, Elif Ayça Aksu ve İsmail Demir rol alıyor.

Oyunun konusu ile ilgili yapılan açıklamada ise “Arnaud ve sevgilisi Marion, Paris’te bir apartman dairesi kiralamak için emlakçı Cedric ile görüşür. Arnaud, Marion’un emlakçıya ilgi duyduğundan şüphelenir. Şüpheleri derinleşirken, tesadüfen Cedric’e tıpatıp benzeyen Thomas’a rastlar ve ilişkisini kurtarmak için akşam yemeğine davet eder ve ondan emlakçının yerine geçmesini ister. Ancak aynı akşam Thomas’ın ikizi Jules’in eve gelmesiyle işler karışır. Üç benzer kişi bir araya gelirken, Arnaud bu karmaşıklıktan çıkmanın bir yolunu bulmaya çalışır” denildi.