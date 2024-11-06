Hasan Ege’nin 81 dakika forma giydiği U 17 milli takımı Bulgaristan’ı 1-0 yendi. Sırbistan’da devam eden 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur maçında U 17 milli takımı ilk maçında Bulgaristan’ı 1-0 yenerek finalde ev sahibi Sırbistan’ın rakibi oldu,

Ahlatcı Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan maça ilk onbirde başladı ve 81. dakikada yerini Eray Duman’a bıraktı. Milli takım 13. dakikada Ahmet Çobanoğlu’nun attığı golle Bulgaristan’ı 1-0 yenerek finale yükseldi. U 17 milli takımı 1. tur son maçında bugün ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak ve ilk etabı tamamlayacak.

Karşılaşmayı, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ve T.C. Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay tribünden takip etti. Mücadelenin ardından galibiyet kutlamasında Büyükelçi Aksoy'a millî forma hediye edildi.