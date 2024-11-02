Çorum FK’nın milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan’ın forma giydiği U 17 milli takımı Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları için Sırbistan yolcusu.

25 Ekim cuma gününden buyana çalışmalarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde kampta bulunan U 17 milli takımı bugün Sırbistan’a gidecek.

Milli takım bugün öğlen saatlerinde Sırbistan’a gidecek.

Türkiye, 2024/25 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1. Tur'unda 13. Grup'ta Sırbistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Millî Takımımızın yer aldığı 13. Grup'ta maçlar 1-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Sırbistan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

14 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, 2025 yılının bahar aylarında oynanacak 2. Tur'a yükselecek.

2. Tur'da 7 grup lideri 2025 yazında düzenlenecek UEFA Avrupa U17 Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Ev sahibi takımın yedi grup birincisi arasında yer alması halinde, en iyi ikinci de finallere yükselecek.

2025 yılının yaz aylarında oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası finallerine Arnavutluk ev sahipliği yapacak.