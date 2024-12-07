Çorum FK'nın tecrübeli file bekçisi Hasan Hüseyin Akınay Manisa maçında yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti.
Kırmızı siyahlılar Manisa FK'yı 13.dakikada Burak Süleyman'ın attığı golle 1-0 yenmeyi başarırken, kaleci Hasan Hüseyin'in galibiyette başrolde oynadı.
Maçta Manisa FK'nın yüzde 100'lük gol pozisyonlarına 'dur' diyen ve kalesini gole kapatan Hasan Hüseyin maçın kahramanı oldu.
Hasan Hüseyin maç sonrası Manisa deplasmanına gelen Çorum FK taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.
Editör: Fatih Battar