Anadolu'nun kültürel zenginliğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için 60 yıl çekiç sallayıp metale şekil veren emekli öğretmen Hasan Tuluk, etnografik eserler koleksiyonunu bulunduğu müze salonunu basın mensuplarına tanıtı.

1950’lili yılların hem bir köy yaşamı hem bakırcılık tarihi ile ilgili bir etnografik birikim ve orta gelirli bir Çorum evindeki bir odanın etnografik malzemelerin bir araya geldiği Hasan Tuluk Etnografik Eserler Koleksiyonu 24 Kasım Öğretmen Günü’nde görücüye çıkacak.

Bu kapsamda sergi açılışı öncesi müze salonda yer alan etnografik eserler ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Tuluk, eserlerin 3 bölümden oluştuğunu belirterek

“Koleksiyonumuz 3 bölümden oluşuyor. Köy yaşantısı, 1980’li yıllarda Çorum bakırcılık sanatına dair malzemeler ve eserler ile 1950’lili yıllarda halkımızın mütevazi evinin bir köşesini oluşturan bir müze salonu oluşturduk. Yaşayan bir kültür noktasında bu hizmetlerimizi veriyoruz. Çorum’un bir Etnografya Müzesi’ne kavuşması noktasında bana düşen görevi yaptığıma inanıyorum.” dedi

Her bir parçanın ayrı bir kıymeti olduğunu anlatan Tuluk, Çorum’da bir etnografik müzenin olmasının hem gurur hem de mutluluk verici olduğunu aktardı.

Müze salonun içerisinde metalin sanata dönüştüğü atölyesini de basın mensuplarına gezdiren Tuluk, yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Kültür Bakanlığı “Yaşayan İnsan Hazinesi” olan ve muhteşem eserleriyle yıllar yılı Çorum’un yüzünü ağartan teknik öğretmen Hasan Tuluk, tüm Çorum halkını ve sanatseverleri 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 12.30’da Bahçelievler Yeşilyurt Park Sokak Tulukazade Apartmanı’nda yapılacak Hasan Tuluk Etnografik Eserler Koleksiyonu açılışına davet etti.