Ahlatcı Çorum FK’nın ilk yarının son maçında evinde oynadığı Boluspor maçının kulübe maliyeti saha içinde 225 bin lirayı geçti.

İlk yarıyı play-off potasında tamamlamasına karşın kırmızı siyahlı takımın Boluspor ile oynadığı bu kritik maçı sadece 1825 biletli taraftar izledi.

Şehrin maddi ve manevi destek vermediği Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha maçlarındaki taraftar desteği kırmızı siyahlı kulübün giderlerini bile karşılamaktan çok uzak.

Boluspor ile oynanan maçı 1825 biletli taraftar izledi ve seyirci hasılatından kulübe kalan miktar ise 54 bin lira oldu.

Bu kadar az seyircinin izlediği maçta Ahlatcı Çorum FK taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 56 bin lira ceza verildi.

Bu cezaya ilave olarak kırmızı siyahlı kulüp stad kirası olarak 19 bin 150 lira, güvenlik personeline 193 bin lira ve il müdürlüğü personeline yaklaşık 10 bin lira ücret ile birlikte Boluspor maçında Çorum FK’nın zararı 225 bin lira oldu.