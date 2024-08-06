Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar, hasta yakınları tarafından darp etti. Kalbi duran doktor hastaneye kaldırılırken koridorda yaşanan kargaşa kameraya yansıdı.

Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'nde İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen Engin S. yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Engin S. ve kardeşi Ö.A.S. tartıştıkları Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp etti. Kalbinde pil olduğu öğrenilen doktor, darbelerin etkisiyle kalbi durdu. Mesai arkadaşı tarafından kalbi yeniden canlandırılan doktor, hastaneye kaldırıldı.

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken gözaltına alınan Engin S. tutuklandı, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORİDORDAKİ KARGAŞA KAMERADA

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın durumunun daha iyiye gittiği, hastanede kısa yürüyüşler yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Koridorda yaşanan kargaşanın güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde doktorun muayenehanesinin kapısında bekleyen Engin S.'nin doktorla diyalog halinde olduğu, ardından kardeşi Ö.A.S.'nin konuşmaya dahil olduğu görülüyor.

Kısa süre sonra Engin S. ve kardeşi hışımla muayenehaneye giriyor. Gürültüyü duyan aile merkezi çalışanları da muayenehaneye girerek olaya müdahale ediyor, Engin S'yi muayenehaneden uzaklaştırıyor. O anlarda koridorda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.