Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaları özel hastaneye yönlendirip menfaat sağladığı iddia edilen 2 doktor ve aracı 1 kişi tutuklandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru H.İ.'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Tarsus Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri doktor H.İ. ile birlikte Adana'daki özel hastanede görevli KBB doktoru E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.