Çorum’da yataklı tedavi veren tüm özel ve kamu hastanelerinin personeline Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verildi.

Yataklı tedavi veren tüm özel ve kamu hastanelerinde meydana gelebilecek afet ve acil sağlık durumlarında; sundukları sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için, afet öncesi ve sonraki dönemde hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak yapılması gerekenler konusunda hastane personellerine yönelik Hastane Afet Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitimler, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi eğitmenleri tarafından verildi.