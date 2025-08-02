Kanın insan hayatını kurtaran en temel sağlık desteklerinden biri olması sebebi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Çorum Şubesi Kan Bağışı Merkezi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde önceki gün düzenlenen kampanyada 60 ünite kan bağışı toplandı.

Özellikle ameliyatlar, kazalar, doğumlar ve kronik hastalıkların tedavisinde hayati rol oynayan kanın, sadece gönüllü bağışçılar sayesinde temin edilebildiği, bu bilinçle hareket eden Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin toplumsal farkındalığı artırmak ve hayat kurtarmaya katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir kan bağışı etkinliği düzenlediği açıklandı.

Hastane Başhekim Vekili Op. Dr. Mehmet Kılıç’ın öncülüğünde, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları, Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından hastane poliklinik girişine kurulan mobil kan bağış aracında gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Başhekim Kılıç, kan bağışının sadece birkaç dakika süren bir işlem olmasına rağmen, bu kısa sürenin hayat kurtarıcı bir güce sahip olduğuna dikkat çekti. Kılıç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kan vermek hem toplumsal bir sorumluluk hem de kişisel sağlık açısından önemli bir adımdır. Düzenli kan bağışı, kan hücrelerinin yenilenmesini sağlar, kalp-damar sağlığını destekler. En önemlisi de hiç tanımadığınız bir insana yaşam umudu olursunuz. Tüm vatandaşlarımızı bu kutsal sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum.”