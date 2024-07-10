Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki 309 metrekarelik kantin alanı 3 yıllığına işletilmesi için ihaleye çıkarıldı.

Yayınlanan ilana göre, Hastane hizmet binası 3. kat A blokta bulunan 97 m² kapalı alan, 175 m² açık alan ve 37 m² depo alanı olarak kullanılmak üzere toplam 309 m² alanın; tüm inşaat, mekanik, elektrik işlerinin ve kafeterya imalatının yapılarak kafeteryanın, işletme gerekliliklerinin ve kiralayabilme şartlarının yüklenici tarafından sağlanarak, kafeterya olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması ve bu süre sonunda hastanemize devredilmesi işi 22.07.2024 Pazartesi günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecek.