Ahlatcı Çorum FK Bandırmaspor maçı için cumartesi günü çıkacak pazartesi günü Çorum’a dönecek. Kırmızı Siyahlı takım pazar günü saat 17’de Bandırmaspor ile oynayacağı maç için cumartesi günü saat 08.30’da karayolu ile Samsun Çarşamba havaalanına geçecek ve burdan saat 12.30 uçağı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına inecek. Takım burdan karayolu ile Bandırma’ya geçecek ve kalacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü saat 17’de başlayacak maçın ardından karayolu ile Sabiha Gökçen Havaalanı yakınlarında bir otele geçecek olan kırmızı siyahlı takım geceyi burda geçirecek. Çorum FK kafilesi pazartesi günü saat 11.30’da Sabiha Gökçen’den Merzifon’a uçacak ve ordan Çorum’a geçecek.

Çorum FK kafilesi cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılacağı Çorum’a iki gün sonra öğleden sonra dönecek. Havaalanı olmaması nedeni ile yaşanan bu sıkıntı kırmızı siyahlı kulübe hem maddi hemde yorgunluk olarak oldukça ağır külfetler yüklüyor.