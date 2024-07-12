Uzaktan eğitim verdiği ve 168 ülkeden 4 bine yakın öğrencisi olduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üniversiteye kayıt olmak için 2-4 bin euro arasında ücretler ödeyenlerin diplomalarının sahte olduğunu tespit etmesiyle bazı mağdurlar konuyu CİMER'e şikayet ederken bazıları da davacı oldu.

SAHTE DİPLOMA SUÇLAMASI

Adliyeye verilen suç duyurusunda üniversitenin rektörü olarak görünen Ali İlseven'e devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma verme suçlamasında bulunuldu.

BİRÇOK SKANDAL ORTAYA DÖKÜLDÜ

Yeni Pazar Üniversitesi hakkında başlatılan soruşturmayla birçok skandal da ortaya döküldü. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü öne sürülen üniversitenin rektörü olarak görülen Prof. Dr. Ali İlseven'in akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddia edildi.

UZANTININ NASIL ALINDIĞI MERAK KONUSU

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, YÖK'ün bu iddiaların takipçisi olacağı öğrenilirken Yeni Pazar Üniversitesi'nin "edu.tr" uzantısını nasıl aldığı da merak konusu oldu.

İLETİŞİM NUMARASI ASLA ÇEVRİLMİYOR

Üniversitenin internet sitesine girildiğinde iletişim bölümünde sadece e-posta adresi ve Kosova'ya ait bir telefon numarası olduğu görülürken, bu numaranın asla çevrilmediği fark ediliyor.

"SAHTE BİR ÜNİVERSİTE BU UZANTIYI KULLANAMAZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, sahte bir üniversitenin "edu.tr" uzantısını kullanamayacağına dikkat çekerken, savcılığın YÖK ve domain şirketi ile yapacağı görüşmeler sonucunda skandalın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkacağına vurgu yapıyor.