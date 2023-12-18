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Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi, Kızılay’a 'Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var' sloganıyla kan verdi.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik'in de katıldığı programda, Ülkücü gençler, Kadeş Meydanı'nda kurulu bulunan Kızılay Kan Merkezi Aracı'nda kan bağışı yaptı.

CAN KAYBINI ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU KAN BAĞIŞI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocağı Başkanı Orhan Tosik, şunları ifade etti; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl binlerce insan çeşitli kazalar ve hastalıklar neticesinde kan kaybına bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Bu can kaybının önüne geçebilmenin yolu düzenli kan bağışından geçmektedir.

KAN ACİL İHTİYAÇ DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR

Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı giderebilmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır. Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de; farkındalık yaratmak ve bu konuda kamuoyunun dikkatini çekebilmek için kan bağışında bulunduk.

GÖREVLİLERE TEŞEKKÜR, GENÇLERE TEBRİK

Bu süreçte, göstermiş oldukları ilgiden dolayı Çorum Türk Kızılay'ı, Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer'e ve Kan Bağışı Merkezi çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Üniversite Birim Başkanımızı ve teşkilatlarımızı bu anlamlı faaliyette gösterdikleri özveriden ötürü tebrik ederim."