Server Yaşam Vakfı tarafından hazırlanan ve her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan “Haydi Çocuklar Camiye” projesi, bu yılda çocuklarla “Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al!” sloganıyla buluşacak.

Yarışma, 2023-2024 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması ve yarıyıl tatiline geçilmesiyle 22 Ocak 2024 Pazartesi günü sabah namazı ile başlayacak. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü ise yatsı namazıyla bitecek.

Yarışma, çocukların namaz kılmayı sevmelerine, onlarda yaratıcının sevgisini ve hoşnutluğunu kazanma bilincinin oluşmasına, sevgi, merhamet ve güven duygularının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kayıt olmak isteyen çocukların www.haydicocuklarcamiye.com adresinden yarışmaya kayıt olabilecekleri belirtildi.

Server Yaşam Vakfı’dan yapılan açıklamada, bu sene 250 bin çocuğa ulaşılması hedeflendiği ifade edildi.

Camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada baraj puanını geçen çocuklara kura ile yapılan çekilişte hediye verilecek.