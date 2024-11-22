Geçtiğimiz ekim ayında Laçin’e bağlı Karasoku köyünde Osman Yıldız'a ait tek katlı ev çıkan yangında kül olmuştu.

Olayın ardından köy muhtarı Nurettin Dağlı’nın öncülüğünde harekete geçen Karasoku Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği evi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı.

Laçin Kaymakamlığının da AFAD kanalıyla maddi destek verdiği evin tamiratına Karasoku Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlandı.

Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde evi kısa süre tamamlamayı istediklerini belirten köy muhtarı Nurettin Dağlı, evin tamiratının hayırseverlerin destekleriyle yapıldığını ifade ederek, inşaatın daha kısa sürede tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.