Bilecik​ İl Jandarma​ Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Bayırköy beldesinde hazine arazisinde yasadışı kenevir​ ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyonun düğmesine bastı.

KENEVİRLERİN BAKIMINI YAPARKEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipler, CHP Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenilen Osman K.'yi arazide ekili halde 3 kök kenevirin başında gördü. Osman K., kenevirlerin bakımını yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Ekipler şahsın Bayırköy Belde Belediye Başkan Yardımcısı olan babasına ait arazide kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir de buldu.

TÜM UYUŞTURCULARA EL KONULDU

Öte yandan, şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin çıkarken, 1 adet uyuşturucu​ içme aparatı olarak kullanılan payp diye tabir edilen malzemeye el konuldu.