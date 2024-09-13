Çorum'un BAL'daki temsilcisi Mimar Sinanspor'un son 2 hazırlık maçının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Kayseri'de Bursa Fethiyespor ile oynayan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, ikinci hazırlık maçını ise dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çarşamba İlçe Stadı'nda Çarşambaspor ile oynadı.

Yeşil-Siyahlıların lig maçları öncesi oynayacağı son iki hazırlık maçının programı da belli oldu.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer'den alınan bilgilere göre, Mimar Sinanspor üçüncü hazırlık maçını yarın ligdeki rakiplerinden Kastamonu temsilcisi Taşköprü Belediyespor saat 13.30'da Kastamonu'da oynayacak.

Yeşil-Siyahlılar son hazırlık maçını ise 15 Eylül Pazar günü Çorum Mimar Sinan Sahası'nda saat 18.30'da Çorum FK U19 takımı oynayacak.

Bu maçın ardından oyuncuların 2 gün izin verecek olan deneyimli teknik adam, Çarşamba günü tekrar toplanarak son etap hazırlıklarının startını verecek.