Çorum Amatör sporuna her alanda katkılar veren Namsan’a bir teşekkür ziyaretide HE Kültürspor’dan geldi. HE Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz ve antrenörleri Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’ya kulübün 50. yılı anısına yaptırılan özel formayı hediye etti.

İlimiz sporuna 50 yıldır bir çok branşta hizmet veren Halk Eğitim Kültürspor kuruluşunun 50. yılı kapsamında yaptırılan Özel formayı Kulüp Başkanı Hilal Kiraz ve antrenörler Serhat Gökşen ve kaleci antrenörü Sebahattin Çoban ile birlikte Namsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı7yı ziyeret ederek amatör spora destekleri için teşekkür etti.

HE Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz amatör spora takım ayırt etmeksizin maddi ve manevi yardımda bulunan her güzel faaliyetin içinde olan Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’nın tüm sanayici ve iş adamlarına örnek olmasını diledi. Kiraz amatör spora yapılan bu desteğin ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek ‘Çocuklarımıza spor yaptırarak geleceğimizin teminatı gençlerimizi hem geçmişine hem geleceğine bağlı insanlar olarak yetiştirmek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak tüm amatör camianın ortak çabası.

Bu zabaya Ahmet Namlı gibi destek veren isimler çoğaldıkta bizlerde kulüpler daha fazla çocuğumuza ve gencmize ulaşmış olacağız. Kendisine tüm Amatör spor camiasına bir kez daha teşekkür ediyor ve bu desteğin örnek olmasını yeni isimlerinde amatör spora katkı vermesini bekliyoruz’ dedi.

Ahmet Namlı ise HE Kültürspor’u 50. yılı nedeni ile tebrik etti ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Namlı amatör sporun geleceğimizin teminatı gençler için ne kadar önemli olduğunu bilen birisi olarak güzel olan her şeyin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.