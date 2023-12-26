Gülabibeyspor Mali İşler Sorumlusu Samet Gayı kurulan kadronun hedefe emin adımlarla ilerlediğini belirterek sezon sonuna kadar aynı ciddiyetle devam edeceklerini söyledi.

Ligde oynadıkları beş maçıda kazanarak yollarına kayıpsız devam ettiklerini belirten Samet Gayı ‘Biz yönetim olarak sezon başında hedefimizi bir üst lig olarak belirledik. Teknik heyet ve futbolcularımızı bu hedef doğrultusunda seçtik. Gelinen noktada teknik heyetimizin disiplinli çalışması ve futbolcularımızın da sahada hırslı mücadelesi sonucu maç eksiği ve evarejla 2. sıradayız. Bı da sezon başında konulan hedeften sapma olmadığını gösterir. Ancak henüz bitmiş bir şey yok.

Önümüzde oynayacağımız bir birinden zorlu maçlar var. Bizim için her maç hedefe bir adım daha yaklaşmak demek. Teknik heyet ve futbolcularımız bu bilinçle maçlara hazırlanıyor. Disiplini elden bırakmayan çalışmaya devam edeceğiz. Neticede zorlu bir ligde ve zorlu takımlarla mücadele ediyoruz. Son maçın, son düdüğü çalana kadar çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah lig bitiminde sezon başı koyduğumuz hedefe ulaşan taraf biz oluruz. Bunu da başaracak güçteyiz " diye konuştu.