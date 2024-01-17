Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, “Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu özel sporculardı, dünyada bugüne kadar onların yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Çorum’da devam eden Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Büyükler Halter Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti. Sporcular ve teknik heyet ile bir araya gelen Ünlü, kamp süreci hakkında bilgi aldı.

Türk halterinin geçmişine bakıldığında Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi başarılı sporcular olduğunu anımsatan Ünlü, “Zaman zaman yeni Naim’le Halil’ler yetişecek mi diye soruluyor. Elbette bütün arzumuz böyle sporcular bulup yetiştirmek. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu istisna sporcular. Dünyada istisna sporcular. Dünyada bugüne kadar Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun yerini dolduracak bir sporcu yetişmedi. Hedefimiz onların yolunda güzel ve başarılı sporcular yetiştirmek. Onlar kadar olmasa da onların yolunda başarılı ve dünya şampiyonasında başarılı sporcular yetiştirmek en büyük arzumuz. Onlar çok istisnai ve özel sporcular. Her zaman denk gelmiyor maalesef” diye konuştu.

Bu yıl olimpiyat yılı olduğunu hatırlatan Ünlü, “Bütün branşlar gibi bizde kota mücadelesi veren ve olimpiyatlara katılmayı hedefleyen bir federasyonuz. Geçmişe baktığımızda halterde büyük başarılara imza attık. Olimpiyat denildiği zaman ilk akla gelen branşlardan birisi de halter. Allah rahmet eylesin Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Nurcan Taylan gibi olimpiyat şampiyonu, Reyhan Arabacıoğlu, Sedat Arduç gibi olimpiyat üçüncüsü sporcularımız var. Bu yıl Paralimpik Halter’de federasyonumuza bağlandı. Orada da Nazmiye Muratlı ve Besra Duman olimpiyat şampiyonu ve ikincisi iki sporcumuz var” ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlarla belirledikleri hedefe ulaşmak için hep birlikte hareket etiklerini vurgulayan Ünlü, “Burada yapılması gerek en doğru şey yada karar neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de kamplarımızı açtık. Bugün Çorum’dayız. Sporcularımız Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Burada Azerbaycan ekibi ile ortak kamp düzenledik. Hep birlikte el birliği ile güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi. Önümüzde Avrupa şampiyonası olduğunu hatırlatan Ünlü, şunları kaydetti: “Şampiyonaya hem bayan hem de erkek takımımız son derece ciddi bir hazırlık yaptı. En iyi derecelerle kota almak yolunda en iyi şekilde ilerleyecekler. Bizim kota müsabakalarımız Nisan ayında Tayland’da yapılacak olan Grant Prix ile son bulacak. Grant Prix katılımı zorunlu bir müsabaka. Oraya katılmazsanız kota alamazsınız. 3 kadın 3 erkek kotamız var. İnşallah olimpiyatlarda kotamız ve madalyamız olacak” (İHA)