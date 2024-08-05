Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekime uygulanan şiddetin ardından, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından sosyal medyadan yapılan ‘siyah giyinerek protesto edelim’ çağrısına Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED)’de destek verdi.

Tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları dün yapılan eylemde siyah kıyafet giyerek hekime şiddete tepki gösterdiler.

29 Temmuz 2024 tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesi’nde 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi’nde (ASM) görevli Doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hasta ve hasta yakını ile yaşadığı tartışmanın ardından kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Olaydan sonra Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından sosyal medyada yayınlanan mesajda, “Sağlıkta şiddet konusunda caydırıcı önlemler alınana kadar pazartesi günleri siyah giyiniyoruz” çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrının ardından hekimler sağlıkta şiddeti kınama resimleri paylaşmış ve “sağlıkta şiddetin son bulması için siyah giyiniyoruz” diyerek sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik adımların atılması gerektiğini ifade etmişlerdi.

Çorum Aile Hekimleri Derneği (ÇAHED) üyeleri de dün siyah kıyafet giyerek tepkilerini dile getirdiler.

Hekimler, yetkililere seslenerek sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini belirttiler.