Almanya'da gerek Türklerin ekonomik ve sosyal haklarını savunması gerekse sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan hemşehrimiz Efendi Aygün, yılın iş adamı seçildi.

Geçtiğimiz yıllarda Almanya çapında örgütlenme kararı alan Türk-Alman İşverenler Birliği'nin (TDU) yönetim kurulunda yer alan Efendi Aygün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi'nin iki yöneticisi, finans, yöneticilik ve Alman çalışma sistemi konusunda kendilerini geliştirmek için geldikleri Almanya'da, yılın işadamı seçilen işadamı Aygün'ün firmasında staj gördüler.

Aygün, aynı zamanda TDU Türk Alman İşverenler Birliği'nin Aşağı Saksonya Başkanlığını da yürütmektedir.

TÜRKLERİN HAKLARINI SAVUNUYOR

Efendi Aygün, Almanya'da çalışan Türklerin sosyal güvenlik hakları konusundaki çabalarını sürdürüyor.Almanya'dan 9. TKG üyesi Efendi Aygün, Avrupa ülkelerinde ve özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki sosyal güvenlik haklarını korumak için yeni projeler hazırlıyor.

9. Türkçe Konuşan Girişimciler programı katılımcısı Efendi Aygün, bu girişimi çeşitli toplantılarda dile getiriyor.

"BUĞDAY TANESİ" ADLI KİTABI VAR

Efendi Aygün ayrıca "Buğday Tanesi" adlı bir kitap yayınladı.