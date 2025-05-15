2019 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili olarak görev yapan Hasan Tahsin Gökcan, yapılan seçimde üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden aynı göreve seçildi.

Hemşerimiz Anayasa Mahkemesi’nde 2019 yılından bu yana Başkan Vekili olarak görev yapan Hasan Tahsin Gökcan, bir kez daha başkan vekilliği görevine seçildi.

2014 yılında Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanan Hasan Tahsin Gökcan, 2019’da AYM Başkan Vekili olmuştu. Gökcan’ın görev süresinin dolması nedeniyle dün seçim yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren ve 15 üyeden 11’nin oyunu alan Hasan Tahsin Gökcan, yeniden AYM Başkan Vekili oldu.

Karar, bugünkü Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Bilindiği gibi AYM’nin diğer başkanvekili de yine bir Çorumlu olan Basri Bağcı..

HASAN TAHSİN GÖKCAN KİMDİR?

1965 yılında İskilip ilçesinde doğmuş, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini 1991 yılında Devlet Yetkilerinin Sınırlandırılması ve 1982 Anayasası adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

1987 yılında Ankara hâkim adayı olarak staja başlamıştır. 1989 yılı Mayıs ayı kurası ile atandığı Fındıklı hâkimliği görevinden sonra sırasıyla Tuzluca ve Bozüyük hâkimliği ve Yargıtay tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 24/2/2011 tarihinde Yargıtay üyesi olarak seçilmiştir.

Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/3/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmiş, 24/3/2014 tarihinde göreve başlamıştır.