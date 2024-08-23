Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atananhemşerimiz Bekir Demir, görevine başladı.

EMNİYET MENSUPLARI KARŞILADI

Emniyet Müdürü Demir için emniyet bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Çok sayıda emniyet mensubu tarafından karşılanan Demir, törende personelle tanıştı.

Burada bir açıklama yapan Demir, “Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu’ndan talimatları alarak bismillah dedik ve göreve başladık. Sorumluluğumuz büyük. Ama bu bir gayret yarışıdır. Elimden geldiği kadar sizlerin, teşkilatımın ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah Aksaray’ımız daha iyi yerlere getireceğiz. Bu kapsamda daha önce hizmet eden tüm müdürlerime teşekkürleri ve şükranlarımı sunarım. Amacımız devletimize ve milletimize hizmet etmektir."dedi.