Hemşehrimiz Suat Yıldız, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine atandı.

5 Haziran 2024 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi yapılmış, birliğin başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu getirilmişti.

İmamoğlu, birliğin Genel Sekreterliğine İSKİ Genel Müdür Yardımcısı, hemşehrimiz Suat Yıldız’ı atadı.

SUAT YILDIZ KİMDİR?

Suat Yıldız, 1970 yılında Çorum’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere’de, genel İngilizce ve kamu yönetimi eğitimi alarak yurda döndü ve sırasıyla; Eskişehir-Mihalıççık, Bingöl-Yayladere, Bolu-Mudurnu, Kırıkkale-Delice, Elazığ-Sivrice, Sinop-Ayancık, Mersin- Bozyazı ilçelerinde kaymakamlık, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen İSKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği ve İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Suat YILDIZ 16.07.2024 tarihinde İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’ nun onayı ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak atandı.