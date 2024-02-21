Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken, siyasette gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta BBP'yi hedef alan Fatih Erbakan'a tepki gösterdi.

PARTİMİZE YÖNELİK YAPTIĞI EN HAFİF TABİRİYLE NEZAKETSİZLİK, SAYGISIZLIK'

Güney, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise büyükşehirlerde ve terör örgütünün uzantısı partilerin belediyeleri kazanma riski olan seçim çevrelerinde aday göstermeyerek Cumhur İttifakı adaylarını desteklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye genelinde, seçim çevrelerinin dörtte birinde yani sadece 350 belediye başkanlığında aday göstermiş olmamıza rağmen yüzde 2, yaklaşık 1 milyon oy aldık. Büyük Birlik Partisi kurulduğundan bugüne, terörle iltisakı olmayan tüm siyasi partilerle ve kuruluşlarla ilişkilerini saygı ve nezaket çerçevesinde sürdürmüş ve yine aynı hassasiyetiyle ülkemize ve milletimize hizmet etme mücadelesine devam etmektedir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisinin AK Partiyle yaptığı görüşmelerle ilgili, meramını anlatmaya çalışırken, partimize ve mensuplarımıza yönelik yaptığı ve en hafifiyle nezaketsizlik, saygısızlık olarak değerlendirilebilecek sözlerinden dolayısıyla camia olarak üzüntü duyduk.

'FATİH ERBAKAN'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

Kendilerinin yaptığı müzakereler, pazarlıklar ve çıkar hesapları bizi ilgilendirmiyor. Konunun bizi ilgilendiren tarafı söyleyecek söz bulmakta zorlananların Partimizi kılıf olarak kullanmaya çalışmasıdır. Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz Yenide Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz."

Güney, "Büyük Birlik Partisi, öncelikli olarak, ülkemizin maruz kaldığı dış müdahaleler ve yine dış destekli terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan saldırılarına karşı taşıdığı hassasiyet nedeniyle Cumhur İttifakı içinde yer almış ve Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

FATİH ERBAKAN: BBP'NİN OYU BİNDE 6-7 CİVARINDA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Yetkin'e verdiği mülakatta BBP'yi hedef alarak, "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik." demişti.