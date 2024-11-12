Kadınlar Hentbol 2. liginde temsilcimiz Çorum Gençlikspor ilk maçında Kastamonu DSİspor’u her iki yarıdaki üstün oyunu ile 43-27 yenerek lige galibiyet ile başladı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi önünde ilk dakikadan itibaren kontrolü ele geçiren Çorum Gençlikspor maçta ilk yarıyı 22-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çorum Gençlikspor rakibini 43-27’lik skorla yenerek sezona galibiyet ile başladı.

Temsilcimizde Aylin Ongün attığı 22 golle maçın yıldız ismi oldu ve farklı galibiyette pay sahibi oldu.

Seher Topsakal veFulya Gördemir takımlarına 7’şer gollük katkı verirken Simge 4 gol Kübra Civan 2 ve Kübra Kabasakal ise bir gollük katkı verdi.

Kastamonu DSİspor’da Elif Büşra 7, İrem 6 ve Hazn Sena ise 5 golle takımlarının en golcü isimleri oldular.