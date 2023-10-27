Uzun bir aranın ardından yeniden Çorum’u Kadınlar 2. Hentbol Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Çorum Gençlikspor takımına Hentbol Hakem gözlemcisi Necati Şanlı baklava ikramında bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını antrenör Taner Adıktı nezaretinde Tevfik Kış Spor Salonu’nda sürdüren kadın hentbol takımının önceki günkü antrenmanını hentbol hakemi gözlemcilerinden Necati Şanlı ziyaret etti. Takımın son durumu hakkında Adıktı’dan bilgi alan Şanlı, hentbolculara lig maçlarında başarılar dileyerek baklava ikram etti.Antrenör Taner Adıktı, Necati Şanlı’ya teşekkür etti.