Liseli Genç erkekler hentbolda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi üst üste beşinci şampiyonluğu kazandı.

Son maçında en yakın rakibi Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 37-29 galip ayrılan Mustafa Solak Anadolu İHL bu yılda mutlu sona ulaştı.

Beş okulun tek devreli lig sisteminde oynanan maçlarda ilk üç maçlarını kazanan Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi ile Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dün final maçında karşılaştılar. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle geçerken Mustafa Solak bu devreyi 13-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Mustafa Solak İHL aradaki farkı açtı ve maçtan 37-29 galip aynılarak üst üste beşinci şampiyonluğu kazandı.

Maçın diğer ilginç yanı ise iki okulda Mustafa Solak Anadolu İHL’da 13 oyuncudan 12’sini skora katkı verirken Emin Güner’de ise 12 oyuncudan 11’i skora katkı vermeyi başardılar.

Bu maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi. İl birinciliğinde Eti Anadolu Lisesi üçüncü Bahçelievler Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldular.