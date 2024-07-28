Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tartışmalarla süren görüşmelerin ardından TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Kadıköy'de buluştular

Bu süreçte düzenlenen protestolardan biri de Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kanun teklifine karşı çıkan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi grubu ve çok sayıda hayvansever alanda bir araya geldi.

Yasanın geri çekilmesini istediler

Protestocular sloganlar atarak yasanın geri çekilmesini istedi.

Besteledikleri şarkıları söylediler

Ellerinde pankart sallayan hayvanseverler, besteledikleri şarkıları söyledi.

Medyascope'nin paylaştığı görüntülerde bazı göstericilerin de yüzlerini köpek şeklinde boyadığı görüldü.