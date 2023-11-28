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BELTAŞ 1. Amatör Küme’de üçüncü haftada ikinci galibiyeti alan HE Kültürspor Antrenörü Medet Aylar her hafta üzerine koyarak gittiklerini belirterek ‘Sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum’dedi.

H.E.Kültürspor’un Çorum’un köklü kulüplerinden biri olduğuna belirten Ulukavakspor Antrenörü Medet Aylar, 6-1’lik farklı galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Kaliteli bir kadroları olduğunun da altını çizen Aylar, “Başkanımız Hayri Özdemir ile sezon başı yaptığımız istişare sonunda kaliteli bir ekip oluşturduk. İlk hafta her ne kadar şansız ve talihsiz bir yenilgi alsak da ikinci haftadan itibaren takım oyunumuz oturmaya başladı. Bu oyunumuz da sonuçlara yansımaya başladı. Son iki haftadır iyi bir oyun ortaya koyuyoruz.

Son oynadığımız H.E.Kültürspor maçında da baştan sona üstün olan ve galibiyeti hakeden taraf bizdik. Nihayetinde maçı da 6-1 kazandık. Sezon başında koyduğumuz hedefimize adım adım ilerliyoruz. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Önümüzde daha 11 hafta var. Umarım bu haftalar sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz’ dedi.